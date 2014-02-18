لبنان تودع جثمان الشاعر أنسى الحاج الخميس المقبل

تودع لبنان يوم الخميس المقبل فى الواحدة ظهرا جثمان الأديب والشاعر أنسي الحاج، وتقام المراسم في كنيسة مار يوسف الحكمة في الاشرفية، على أن ينقل بعدها جثمان الراحل الى مسقط رأسه بلدة “قيتولي” في منطقة جزين جنوب لبنان ليوارى الثرى.

> وتوفى الشاعر والاديب اللبناني أنسي الحاج اليوم عن عمر 77 عاما بعد معاناة مع مرض السرطان.

> وقدم انسى ستّ مجموعات شعرية “لن” 1960، “الرأس المقطوع” 1963، “ماضي الايام الآتية” 1965، “ماذا صنعت بالذهب ماذا فعلت بالوردة” 1970، “الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع” 1975، “الوليمة “1994 وله كتاب مقالات في ثلاثة اجزاء هو “كلمات كلمات كلمات” 1978، وكتاب في التأمل الفلسفي والوجداني هو “خواتم” في جزئين 1991 و 1997، ومجموعة مؤلفات لم تنشر بعد. و “خواتم” الجزء الثالث قيد الاعداد.

وتولى انسى رئاسة تحرير العديد من المجلات الى جانب عمله الدائم في “النهار” ، وبينها “الحسناء” 1966 و “النهار العربي والدولي” بين 1977 و 1989،و نقل الى العربية منذ 1963 اكثر من عشر مسرحيات لشكسبير ويونيسكو ودورنمات وكامو وبريخت وسواهم، وقد مثلتها فرق مدرسة التمثيل الحديث (مهرجانات بعلبك)، ونضال الاشقر وروجيه عساف وشكيب خوري وبرج فازليان،وتُرجمت مختارات من قصائده الى الفرنسية والانكليزية والالمانية والبرتغالية والارمنية والفنلندية