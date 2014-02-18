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ساقية الصاوي تحتفل بالعيد الحادى عشر لتأسيسها السبت المقبل

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ساقية الصاوي تحتفل بالعيد الحادى عشر لتأسيسها السبت المقبل ساقية الصاوي تحتفل بالعيد الحادى عشر لتأسيسها السبت المقبل

تحتفل ساقية الصاوى بالزمالك بعامها الحادى عشر يوم السبت الموافق 22 من فبراير .
> ويتضمن برنامج الاحتفال الإعلان عن “مجلس مفكرى الساقية” والذى يضم عددًا من كبار المثقفين والفنانين ومنهم الفنانون أشرف عبد الغفور،محمود ياسين، الكاتب الكبير لويس جريس ،الموسيقار عمر خيرت،الفنان نصير شمة ،الشاعر أحمد بخيت، وآخرين من كبار رموز الثقافة المصرية.
> ويشمل البرنامج أيضًا إعلان جائزة الساقية فى الرواية بحضور لجنة تحكيم الجائزة بحضور رئيس اللجنة الدكتور محمد زكريا عنانى والدكتور جمال العسكرى.
> هذا بالإضافة إلى عرض لمسرح الساقية للعرائس “أم كلثوم تعود من جديد” وفيلم تسجيلى عن نشاط الساقية.
> ويشارك بالأحتفالية الموسيقار هانى شنودة مؤسس فرقة المصريين، الفنان عمرو حسن عضو فريق أندروميدا وآخرين.
> ويبأ برنامج الأحتفالية 11 صباحًا ،ويستمرحتى 11 مساءً.

 

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