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فيجولي: لا يوجد مكان لنذير بلحاج في منتخب الجزائر

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فيجولي: لا يوجد مكان لنذير بلحاج في منتخب الجزائر فيجولي: لا يوجد مكان لنذير بلحاج في منتخب الجزائر

(/ أ ش أ /) - قال الدولي سفيان فيجولي المحترف بفالنسيا الإسباني إن مواطنه نذير بلحاج لاعب السد القطري لم يعد له مكان في التشكيلة الأساسية للمنتخب الجزائري.

وقال فيجولي، في تصريحات أدلى بها لقناة الدوري والكأس القطرية اليوم الثلاثاء، إن نذير أعطى الكثير للمنتخب والآن هناك لاعبون يشاركون في الجبهة اليسرى وهناك منافسة كبيرة على مركزه من لاعبين يشاركون مع أنديتهم في أوروبا.

وتابع "لذا فإنني أعتقد أنه لا داعي للتغيير في الجبهة اليسرى لأنها مستقرة".

ومن ناحية أخرى، دافع فيجولي عن اختيارات المدرب وحيد حليلوزيتش مشيدا ببصمة الرجل في الأداء العام للمنتخب الجزائري.

وقال: "حليلوزيتش مدرب مميز وأظهر قدراته في تصفيات المونديال كما انه غير من أسلوب لعب حيث اصبحنا نستخدم بطريقة هجومية".

وأضاف "جميع الجزائريين سعداء بما يقدمه المنتخب واللاعبون ايضا وكذا رئيس الاتحاد الذي يشرف على مسيرة الفريق واستعداداته" .

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فيديو اليوم السابع

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