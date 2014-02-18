جيش جنوب السودان ينفى سيطرة المتمردين على مدينة «مالاكال»

نفى جيش جنوب السودان، الثلاثاء، سيطرة القوات الموالية لريك مشار على مدينة «مالاكال»، عاصمة ولاية أعالي النيل الغنية بالنفط، وكانت تقارير أشارت إلى اندلاع اشتباكات عنيفة، صباح الثلاثاء بمدينة «مالاكال».

وقال المتحدث الرسمي باسم جيش جنوب السودان، فيليب أقوير، في مؤتمر صحفي مشترك مع السكرتير الصحفي لرئيس جمهورية جنوب السودان، مساء الثلاثاء، إن قوات موالية لريك مشار قامت صباح الثلاثاء بشن هجوم عنيف على مدينة «مالاكال».

وذكر الناطق الرسمي للجيش الشعبي أن «الهجوم جاء من ثلاثة اتجاهات، الجهة الجنوبية، والشمالية والشرقية المؤدية لوسط مدينة مالاكال».

ونفى أقوير سيطرة هذه القوات على المدينة، مؤكدًا أن قوات الجيش الشعبي تسيطر على القطاعين الجنوبي والشمالي لها، وتقوم حاليًا بعمليات تمشيط لطرد القوات الموالية لـ«مشار» والسيطرة على المدينة خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة.

ومن جانبه، قال السكرتير الصحفي لرئيس جنوب السودان، اتينج ويك اتينج، إن الرئيس سلفا كير، وجه وفد التفاوض الحكومي بأديس أبابا بمواصلة عمليات التفاوض, بالرغم من خرق المتمردين للاتفاق.

وتحول صراع السلطة بين «كير» ونائبه السابق «مشار» إلى أعمال عنف في منتصف ديسمبر الماضي عندما اندلعت الاشتباكات بين قبيلتي «الدينكا» و«النوير» المؤيدتين لهما على الترتيب.