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انفجار 14 سيارة مفخخة في العراق في 24 ساعة

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انفجرت 14 سيارة مفخخة في العراق، بين مساء الإثنين وظهر الثلاثاء، حاصدة أرواح العشرات من المدنيين، وسط صمت حكومي وعجز رسمي عن وقف التدهور الأمني، الذي تعيشه البلاد منذ 10 أشهر.

وبعد ليلة دامية في بغداد قتل فيها 16 شخصًا في انفجار 4 سيارات مفخخة، شهد العراق، الثلاثاء، تفجيرات مماثلة، حيث انفجرت 10 سيارات مفخخة في بغداد وبابل، قتل فيها 19 شخصًا على الأقل.

ولم تتبن أي جهة هذه الهجمات، التي عادة ما يبادر في وقت لاحق تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» إلى تبنيها، فيما لم يصدر أي رد فعل من أو من أي جهة رسمية كما هي في الحال حيال معظم أعمال العنف اليومية.

ويغرق العراق، منذ أبريل الماضي، في دوامة عنف غير مسبوقة، تعكس تدهورًا أمنيًا كبيرًا بلغ حد العجز عن استعادة أجزاء من ناحية استراتيجية يسيطر عليها مسلحون منذ أيام.

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