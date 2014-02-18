مودريتش وراموس يغيبان عن تدريبات ريال مدريد بإذن

مدريد، (إفي): غاب المدافع سرخيو راموس ولاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش عن مران ريال مدريد الإسباني اليوم الذي بدأ الاستعداد لمواجهة التشى السبت المقبل في الليجا وذلك عقب يوم من الراحة عقب الفوز على خيتافي بنفس المسابقة.

وقال الموقع للنادي إن راموس ومودريتش تغيبا عن المران عقب الحصول على اذن من المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وتمرن لاعب الوسط تشابي ألونسو داخل منشآت المدينة الرياضية فيما واصل الألماني سامي خضيرة تدريبات التعافي من اصابته.

وشارك في المران المهاجم ألبارو موراتا، الذي كان خرج من قائمة مباراة خيتافي للإصابة.

ويعود الفريق للمران غدا الأربعاء الساعة 11.00 صباحا لاستكمال الاستعدادات.