مورينيو: حتى الطقس يخدم سيتي هذا الموسم

يؤمن جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي أن كل شيء يخدم مانشستر سيتي للفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

تشيلسي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 3 نقاط عن سيتي، الذي يملك في جعبته مباراة مؤجلة تم ترحيلها بسبب سوء الأحوال الجوية في الملعب.

وقال مورينيو: "لو نظرنا لجدول النتائج سنجد أنه يقف في صالح مانشستر سيتي".

وتابع الاستثنائي "دوما ما يلعبون بعد المنافسين، وبالتالي يعرفون من فاز ومن أهدر نقاطا ووضعهم في الدوري".

وأضاف "لكن هذا ليس خطأهم، إنه خطأ الطقس مع جدول المواعيد والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والمسؤولين عن الدوري.. ليس خطأهم".