برشلونة يعترف بأن صفقة نيمار كانت وراء استقالة روسيل

/أ ش أ/ اعترفت سوزانا موني مديرة برشلونة يوم الثلاثاء بأن صفقة انتقال نيمار المثيرة للجدل الى كامب نو تتحمل جزئيا المسؤولية عن استقالة ساندرو روسيل من رئاسة النادي.

كان روسيل /49 عاما/ قد استقال من منصبه فى اواخر شهر يناير الماضى مشيرا إلى احتمال تعرض عائلته لاعمال عنف فى اعقاب كشف سر 40 مليون يورو تم دفعها فى صفقة ضم اللاعب من نادى سانتوس البرازيلى.

واعترفت مونى المسئولة عن السياسة الاقتصادية للنادى بأن تبعات صفقة نيمار ساهمت فى رحيل روسيل واكدت تصميمها على عدم تكرار ماحدث فى الصفقة.

وقالت فى تصريحات لاذاعة كوبراتيفا "كان ضم نيمار معقدا للغاية ونأمل فى عدم الخوض فى مثل هذا الامر بعد الآن".