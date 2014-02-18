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مايا دياب متهمة بتقليد بيونسيه

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مايا دياب متهمة بتقليد بيونسيه مايا دياب متهمة بتقليد بيونسيه

بعد انتشار صورة الفنانة مايا دياب المطلية باللون الأسود، انتظر الجميع فكرة وإطلالة جديدة لها في كليبها لأغنية “يا نيالي” على أساس أن الكليب سيحمل فكرة جديدة، إلا أن المفاجأة كانت بقيام مخرج العمل والذي يخوض تجربة إخراج الفيديو كليب للمرة الأولى، باستساخ كليب بيونسيه والذي صورته في العام 2011” لأغنية "1+1".
ليست مايا النجمة العربية الأولى التي تقوم بتقليد نجمة عالمية كبيونسيه وغيرها، فقد سبق للكثيرات أن قاموا بالتقليد مع إضافة لمسات خاصة، لطالما يقع الفنان ضحيتها إن كان لم يكن يعلم سابقا.

والسؤال الذي طرح نفسه أن بيونسيه بقيت في الكليب على بشرتها البرونزية والتي أعطتها إطلالة ساحرة، على عكس مايا التي وبالرغم قيامها الدائم بالسولاريوم إلا أنها أرادت أن تطلي بشرتها بالأسود، ما جعل الجمهور ينفر من إطلالتها وكأنها مخلوق فضائي غريب.
فهل مايا عقدتها بيونسيه ؟ لاسيما وأن كثيرين باتوا يلاحظن ميل مايا لتقليد بيونسيه بعد أن كان لها ستيلها الخاص، فهل فقدت الفنانة كل ما تملك من ابتكارات لترضخ للتقليد الأعمى وتقع في المحظور؟!
يذكر أن أغنية مايا دياب "يا نيالي" من كلمات أحمد ماضي، لحن زياد برجي، توزيع وتسجيل هادي شرارة.

الفيديوهات تظهر النسخ من كليب بيونسيه

 

 

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