أين قضت نجمة ستار أكاديمي سكينة عيد الحب؟

نشرت المغربية سكينة بوخريص المشتركة في ستار أكاديمي في نسخته التاسعة ، صوراً على صفحتها الرسمية ، تبين جانباً إنسانيا لسكينة، حيث قررت قضاء عيد الحب برفقة عائلتها لتمضي يوماً مع أطفال مركز الرعاية الاجتماعية "إيسيل لحماية الطفولة" في مراكش التابع للعصبة المغربية لحماية الطفولة وهي جمعية تهتم برعاية أطفال تتراوح أعمارهم بين يوم واحد و 5 أعوام، في وضعية صعبة أو متخلى عنهم في انتظار وجود عائلة كافلة.

وقد لقيت هذه المبادرة الإنسانية من الفنانة سكينة ، تشجعياً كبيراً و إثناءاً عظيماً من كل محبيها على صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أو "تويتر" الذين أشادوا بهذا المبادرة خصوصا أنه كان في يوم مميز كعيد الحب.

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