أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

أين قضت نجمة ستار أكاديمي سكينة عيد الحب؟

Google+ Print
أين قضت نجمة ستار أكاديمي سكينة عيد الحب؟ أين قضت نجمة ستار أكاديمي سكينة عيد الحب؟

نشرت المغربية سكينة بوخريص المشتركة في ستار أكاديمي في نسخته التاسعة ، صوراً على صفحتها الرسمية ، تبين جانباً إنسانيا لسكينة، حيث قررت قضاء عيد الحب برفقة عائلتها لتمضي يوماً مع أطفال مركز الرعاية الاجتماعية "إيسيل لحماية الطفولة" في مراكش التابع للعصبة المغربية لحماية الطفولة وهي جمعية تهتم برعاية أطفال تتراوح أعمارهم بين يوم واحد و 5 أعوام، في وضعية صعبة أو متخلى عنهم في انتظار وجود عائلة كافلة.
وقد لقيت هذه المبادرة الإنسانية من الفنانة سكينة ، تشجعياً كبيراً و إثناءاً عظيماً من كل محبيها على صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أو "تويتر" الذين أشادوا بهذا المبادرة خصوصا أنه كان في يوم مميز كعيد الحب.

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي