إيميه صياح مقدمة "ذا فويس" بدلاً من أروى جودة

ستحل الاعلامية والممثلة اللبنانية ايميه صياح بدلاً من المصرية اروى جودة في برنامج "the voice" بعد ان وافقت على عرض مجموعة "ام بي سي" لتقديم الموسم الثاني من البرنامج الى جانب الفنان المصري محمد كريم، مع الاشارة الى ان العروض المباشرة سوف تبدأ في الـ 22 شباط فبراير الحالي، على ان تواصل ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة نادين ولسون نجيم، مهمتها كما في الموسم الأول، من غرفة مواقع التواصل الاجتماعي.

ايمية صياح التي اكتسبت شعبية واسعة من خلال أولى ادوارها التمثيلية "جلنار" في مسلسل "وأشرقت الشمس" الذي تقاسمت بطولته مع النجم اللبناني يوسف الخال، بدأت حياتها المهنية كمقدمة على شاشة "أم تي في" اللبنانية، من خلال نشرة الطقس كما شاركت في تقديم الفترة الصباحيّة المُباشرة على الشاشة نفسها.

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