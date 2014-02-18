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بالصوت صابر الرباعي يطرح أغنيته “أجمل مختصر”

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بالصوت صابر الرباعي يطرح أغنيته “أجمل مختصر” بالصوت صابر الرباعي يطرح أغنيته “أجمل مختصر”

طرح الفنان صابر الرباعى أغنية”أجمل مختصر”،وهى الأغنية الرئيسية بألبومة المقرر صدورة يوم27فبراير .

الألبوم هو الأخير الذى يقدمة صا بر مع شركة روتانا،و يضم أغنية مهداة للمطربة الراحلة وردة الجزائرية وهي من الحانه وتأليف الشاعر هاني عبدالكريم،ووصل عدد الأغانى إلى 10تعاون فيها مع الشعراء والمحلنين والموزعين الموسيقيين، سليم عساف، بشير اللقاني، غازي العبادي، عادل العراقي، هشام بولس، منير عساف، هشام بولس، ياسر جلال وعمر صباغ،صلاح الكردى ،ومن أغنياته”أنت الوحيدة”،”مبروك على”،و الأغنية التونسية العراقية «أنت أكو هاو» (أنت وبس)، من تلحين غازي العيادي.،وباللهجة الخليجية يقدم أغنية «يا مفتري» التي لحنها فايز السعيد.

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