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تجديد مركز شرطة مغاغة بعد تخريب أنصار الرئيس المعزول له في 14 أغسطس الماضي

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قسم شرطة مغاغة بعد التجديد

قسم شرطة مغاغة بعد التجديد

افتتح اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، واللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، أعمال تجديد مركز شرطة مغاغة وثلاث مباني أدرية تابعة له والتي تعرضت للتخريب في أحداث 14 أغسطس الماضي من قبل أنصار الرئيس المعزول.

وقد تم إطلاق اسم الشهيد النقيب محمد صفوت الذي لقي مصرعه أثناء أعمال التخريب والعنف علي أحد المباني الإدارية لمركز شرطة مغاغة تخليدا لذكراه في أداء مهام عمله والدفاع عن امن الوطن.

وشهد الافتتاح مشاركة شعبية واسعة من أبناء مركز ومدينة مغاغة الذين ساهموا في أعمال التجديد وعلي رأسهم الكابتن أحمد حسن عميد لاعبي العالم السابق والمدير الإداري لمنتخب وسط هتافات من المواطنين مؤيدة للدولة المصرية ومؤسساتها.

افتتاح قسم شرطة مغاغة بعد التجديد

افتتاح قسم شرطة مغاغة بعد التجديد

وعبر المحافظ عن سعادتة بالمساندة الشعبية من مواطني المحافظة للقوات المسلحة وجهاز الشرطة في جهودهم لإرساء قواعد الأمن والأمان والقضاء علي الإرهاب وأكد المحافظ أن شعب المنيا متكاتف ويقف صفا واحدا خلف مؤسسات الدولة لاستكمال خارطة الطريق والوصول إلي الاستقرار والبدء في أعمال التنمية المأمولة.

وقال مدير امن المنيا أن الأجهزة الأمنية مستمرة في تأدية واجبات عملها بإخلاص وتفاني من أجل حفظ امن الوطن وأكد أن شعب مصر لن ينسي الشهداء من أبناء جهاز الشرطة الذين ضحوا بحياتهم من أجل إرساء الأمن والأمان للوطن والمواطنين.

وأكد الكابتن أحمد حسن، علي مساندة الشعب المصري بكافة فئاته لمؤسسات الدولة المصرية وفي مقدمتها القوات المسلحة وجاهز الشرطة الذين يقدمون شهداء وتضحيات يومية من اجل استقرار الوطن وأمن المواطنين.

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