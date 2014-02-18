دبلوماسي فنزويلي: واشنطن تُزيف الحقائق وتتدخل في الشأن الداخلي لـ«كراكاس»

قال السفير الفنزويلي لدى السودان، أنيبال ماركيز، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية بـ«تمويل استراتيجية للتدخل في الشأن الداخلي لبلاده، تتمثل في مظاهرات في الشوارع من قبل إرهابيين معادين للثورة البوليفارية»، وأضاف: «الولايات المتحدة تستخدم آليات إعلامية ضخمة عابرة للقارات لتزييف الحقائق في فنزويلا».

وأشار السفير الفنزويلي، في حوار مع قناة الشروق السودانية، إلى أن بلاده أبعدت 3 من موظفي السفارة الأمريكية ببلاده بتهمة التورط في أعمال عنف في العاصمة «كراكاس»، مؤكدًا أن واشنطن تحاول من وراء ذلك انتزاع وإدارة الموارد النفطية الهائلة التي تتمتع بها بلاده.

وقال «ماركيز» إن «الولايات المتحدة تريد إعادة إنتاج النموذج الأوكراني والسوري في فنزويلا»، وأضاف أن بلاده لن تقع ضحية المحاولات الأمريكية المستمرة لإثارة الحرب.