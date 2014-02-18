ممثلو العاملين المدنيين بالداخلية: سنحاول إمتصاص غضب زملائنا بسبب الوضع الحالي

قال عدد من موظفى الداخلية، الذين التقوا منذ قليل باللواء عادل رفعت، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأفراد، أنهم سيحاولون إمتصاص غضب زملائهم على مستوى المحافظات، بسبب الاوضاع الحالية التى تمر بها البلاد، سواء الإقتصادية او محاربة وزارة الداخلية لقوى الإرهاب، مشيرين الى أن مساعد الوزير اخبرهم بالفعل، بموافقة وزير الداخلية، على رفع نسبه الحافز المقررة للموظفين المدنيين، بدءاً من الشهر المقبل، وانه سيبلغون زملائهم الغاضبين على كافة انحاء الوطن، بعد ان قرر بعضهم التصعيد ضد الوزراة ونظموا عدة وقفات إحتجاجية أمام عدد من مديريات الامن.

> وكان موظفى الداخلية، اعلنوا عن استيائهم وغضبهم، بسبب منع ممثليهم من الإجتماع مع وزير الداخلية امس، خاصة بعد ان ارسلت وزارة الداخلية خطابات تفيد باحقيتهم فى حضور الإجتماع، لكنهم فوجئوا بعد وصولهم من منعهم من دخول الإجتماع، مطالبين بفصلهم عن افراد الشرطة، واحقيتهم فى العلاج بمستشفيات الشرطة، ورفع نسية المخطر، وخاصة ان 5 منهم استشهدوا خلال احداث العنف الماضية التى مرت بها البلاد، كما طالبوا بزيادة مكافأة نهاية الخدمة لتصل الى 50 الف جنية اسوة بأفراد الشرطة.