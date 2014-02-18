برنامج لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى “القلاعية و الوادي” بالوادي الجديد

تُنفذ مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، برنامج لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بقري ومدن المحافظة بالتنسيق مع الوحدات البيطرية بقري مراكز المحافظة .

صرح بذلك الدكتور محمد بشير مدير الطب البيطري بالمحافظة، وقال أن فرق التحصين ستقوم غدا اليوم الثلاثاء، بتحصين الثروة الحيوانية ضد مرضى الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع بقري الفرافرة والخارجة والداخلة بقري الشوش وبئرا يوسف والبئر العربي وأسمنت والعيون وبجوار مسجد العوينة .

وأضاف بأن المديرية تنفذ برنامج إرشادي للتوعية بأهمية التأمين على الثروة الحيوانية بالداخلة، هذا بالإضافة الي برنامج المسح الشامل للسل والبروسيلا .