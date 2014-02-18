حمدان بن راشد: حريصون على الاستقرار العائلي للموظفين

اكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة حريصة على توفير كل الدعم الممكن لموظفيها لتحقيق الاستقرار النفسي والعائلي والاجتماعي لهم، وهي تعمل على مساعدتهم من خلال الأعراس الجماعية على لمّ شمل الاسر الجديدة حرصاً على زيادة اعداد الاسر المواطنة.

جاء ذلك عقب اختتام العرس الجماعي السابع "أنوار دبي" الذي نظمته الهيئة لموظفيها، واحتفلت خلاله بزفاف 45 عريساً وعروساً في أجواء غمرتها البهجة والفرحة والسرور، وذلك في حديقة زعبيل في دبي برعاية وحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، حيث تمنى سموه لأبناء الهيئة اصحاب الاسر الجديدة التوفيق والسعادة في حياتهم الزوجية.

وحضر حفل العرس الجماعي سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، مطر حميد الطاير رئيس مجلس ادارة الهيئة وسعيد محمد الطاير، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي، وسعيد الكندي، ومحمد بن خليفة الحبتور، وحسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي وعبدالله بن كلبان الرئيس التنفيذي" دوبال"، وبطي سعيد الكندي، وأحمد المحيربي الأمين العام للمجلس الاعلى للطاقة في دبي، وعبدالله سالم المانع مدير عام مؤسسة الإمارات للاتصالات في دبي، والدكتور أحمد المنصوري مدير منطقة دبي التعليمية، وماجد حمد الشامسي عضو مجلس إدارة الهيئة، وسالم الموسى، والنواب التنفيذيون للرئيس وكبار مسؤولي الهيئة وموظفوها وحشد من أهالي العرسان.

عرفان وتقدير

ووجه سعيد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة أسمى آيات العرفان والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس الهيئة، على رعايته الكريمة للشباب المواطنين وحرص سموه على تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية لهم، مؤكداً أن هذه الخطوات تنسجم في المضمون والأهداف مع التزام هيئة كهرباء ومياه دبي بمسؤوليتها تجاه المجتمع ودعمها للشباب المواطنين في تكوين الأسرة الإماراتية المتماسكة والمستقرة، وأضاف: "إننا نضيف احتفالا جديداً لدولتنا الحبيبة، سائلين المولى عز وجل أن تتوالى أفراحنا واحتفالاتنا باستمرار».

وقال: "إن هذا الاهتمام يتجلى في برامج الرعاية الاجتماعية وكافة المميزات التي يحظى بها شباب دولة الإمارات، والتي تعبر عن مدى الحب المفعم بكل المعاني الأبوية التي يوليها حكامنا حفظهم الله لأبنائهم. والعرس الجماعي السنوي لموظفي الهيئة يشكل محوراً هاماً في إرساء قواعد صلبة للأسرة المواطنة لبناء حياة زوجية على أسس سليمة وراسخة تحقق لهم تطلعاتهم لغد أفضل"، واختتم العضو المنتدب تصريحه بتهنئة موظفي وموظفات الهيئة المشاركين في العرس الجماعي متمنيا لهم حياة أسرية سعيدة.

محطة جديدة

ومن جهتها، قالت خولة المهيري، نائب الرئيس لقطاع التسويق والاتصال المؤسسي، ورئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: "يمثل العرس الجماعي محطة جديدة في مسيرة أفراح شباب الإمارات الذين يعرف عنهم عمق انتمائهم وولائهم لدولتنا الحبيبة المعطاء، التي لم تبخل عليهم يوماً بالدعم والاهتمام والرعاية. وينسجم هذا الاحتفال في المضمون والأهداف مع حرص الهيئة على تعزيز مسؤوليتها المجتمعية من خلال إطلاق المبادرات الطموحة التي تعود بالخير والفائدة على عموم المجتمع بكافة فئاته وشرائحه".

وتخلل العرس الجماعي عدد من الفقرات المتميزة التي لاقت إعجاب الحضور حيث شارك الشاعر الإعلامي القدير راشد شرار بقصيدة شعرية حول المناسبة مع الشاعر القدير مصبح علي الكعبي، حيث قدمت فقرات من الفولكلور الشعبي العيالة والحربية والألعاب الشعبية، قدمها مجموعة من طلبة المنطقة التعليمية بدبي، وخلال الحفل أجري السحب على رحلة للعمرة للحضور.

وفي ختام الحفل قام العضو المنتدب بتوزيع هدايا قيمة للعرسان عبارة عن رحلة مجانية للعمرة هدية للعرسان (الزوج والزوجة). وهدايا مقدمة من الرعـاة وهم: يـــاس الاسم الملكي للعطور، شيزاري باشيوتي، الوجاهة للخياطة الرجالية، نبرمان للأزياء، جراند حياة، بابيون للعبايات، كلينيكا، جنتي.

رسائل شكر

وبدورهم قدم العرسان رسائل شكر وتقدير إلى راعي الحفل على دعم سموه المتواصل لأبنائه من المواطنين وبناء حياة أسرية مستقرة.

ويعد العرس الجماعي لموظفي هيئة كهرباء ومياه دبي إحدى الفعاليات ذات المسؤولية المجتمعية الهامة التي تنظمها الهيئة بشكل سنوي، حيث ساهم العرس الجماعي وعلى مدار سبع سنوات في مساعدة 286 موظفاً وموظفة بإتمام مراسم زواجهم دون إنفاق مصاريف طائلة لإتمام فرحة العمر.

وتوجه العرسان بوافر الشكر والتقدير لراعي الحفل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس الهيئة على رعايته الكريمة وبذله المعطاء الذي من شأنه تخفيف أعباء الزواج على الشباب لبدء حياتهم الجديدة وطريق المسؤولية بدون عقبات مادية، سائلين المولى عز وجل أن يبارك عمله ويمتعه بالصحة والعافية .

اسماء العرسان

شملت اسماء العرسان وأزواج الموظفات عبدالله أحمد حبيب آل غريب، عبدالله علي أحمد بوكرود المري، احمد محمد علي عبدالله فلامرزي، زوج موظفة علي الماس حارب بن حارب، فيصل عدنان محمد شريف محمد صديقي، هشام سلمان محمد علي محمد، زوج موظفة مروان مراد عبدالله محمد، زوج موظفة ماجد عبدالله الرئيسي، محمد سيف بالمحينة، زوج موظفة مصبح حمد راشد الغفلي، ثامر حميد سالم عبيد البدواوي، محمد عبدالرحمن يوسف بدري، حمد خلفان الكندي، زوج موظفة ابوبكر محمد أبوكر، زوج موظفة سلطان عيسى علي بودخان، محمد مجدي العوضي، أمين محمد الحوسني، زوج موظفة علي عمر مبارك غانم، زوج موظفة عبدالعزيز حسين احمد آل علي، زوج موظفة عبدالله عبدالرحيم الهرمودي، عادل عبيد محمد عبيد العبدولي، زوج موظفة عمر عبدالجليل البستكي، عبدالله احمد يوسف محمد، زوج موظفة محمد عبدالعزيز عبدالله الزرعوني، زوج موظفة احمد محمد عبدالله البيلي.

محمد عبدالله حسن المرزوقي، محمد ابراهيم محمد أحمد الحداد، حمد علي خميس المازمي، احمد إبراهيم الشامسي، زوج موظفة خالد عبدالله الحمادي، وليد رستم البلوشي، زوج موظفة عبدالله أحمد يوسف لوتاه، ماجد محمد عبد الله العبدول، زوج موظفة علي محمد عبدالعزيز بويرعبة، سالم سعيد السويدي، منصور محمد، عبدالله محمد أشرف، ماجد حميد راشد الفلاسي، جاسم محمد العطار العوضي، جاسم محمد علي هاشم، محمد إسماعيل الماس، زوج موظفة سيف محمد عبدالله السويدي، زوج موظفة محمد عبدالله السويدي.