إقالة رئيس المخابرات الفنزويلية لعصيان أفراد الجهاز أوامره

أقال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الثلاثاء، رئيس الاستخبارات الوطنية، الجنرال مانويل برنال، وذلك عقب أيام من اعترافه بعصيان عناصر في جهازه لأوامر بالعودة لقواعدهم، خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

واعترف «مادورو» أنه خلال المسيرة التي نفذها طلبة ومعارضون منذ 6 أيام وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص: «عصت مجموعة من عناصر الجهاز أوامر مباشرة من رئيسهم بالعودة لقواعدهم وعدم الخروج للشارع».

وأضاف الرئيس «الشرطة الوطنية ومن بعدها العسكرية هما الوحيدان اللذان كان لهما حق التواجد في الشارع لاحتواء العنف».

وجاء في النشرة الرسمية للحكومة أن جوستافو جونزاليس سيخلف برنال في منصبه حيث أكدت أن هذا القرار اتخذ بناء على «الالتزام السامي بتحقيق أكبر قدر من الفاعلية السياسية والثورية»، على حد تعبيرها.

واندلعت الاحتجاجات قبل نحو أسبوع في فنزويلا وتزايدت عقب وقوع أعمال عنف بمسيرة طلابية بكاراكاس، الأربعاء الماضي، أسفرت عن مصرع 3 أشخاص وإصابة واعتقال العشرات، إلا أن أغلب المعتقلين تم أطلاق سراحهم.

وتحمل الحكومة الفنزويلية مسئولية أعمال العنف لزعيم المعارضة ليوبولدو لوبيز، الذي أصدرت مذكرة اعتقال ضده، بتهمة القتل والإرهاب والتحريض على أعمال العنف.