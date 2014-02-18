أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بيب جوارديولا: أحترم فينجر كثيرا

Google+ Print
بيب جوارديولا: أحترم فينجر كثيرا بيب جوارديولا: أحترم فينجر كثيرا

عكس كلمات جوزيه مورينيو عن أرسين فينجر، جاءت تصريحات بيب جوارديولا المدرب الحالي لبايرن ميونيخ عن البروفسور الفرنسي.

مورينيو قال عن فينجر المدير الفني لأرسنال إنه متخصص في الفشل.

في المقابل، صرح بيب جوارديولا عن منافسه المقبل في دوري أبطال أوروبا "أكن الكثير من الاحترام لأرسين".

وتابع "فريقه كان الأول في الدوري الإنجليزي لأسابيع عديدة.. هذا يدل على قوة أرسنال كثيرا".

وأضاف "أرسنال منذ سنوات وهو يلعب بانتظام في دوري الأبطال، يملك خبرة كبيرة ويملك أسماء رائعة مثل ميسوت أوزيل وسانتي كازورلا وجاك ويلشير".

بايرن في مرحلة رائعة إذ سجل 28 هدفا في أخر 9 مباريات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع