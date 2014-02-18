بيب جوارديولا: أحترم فينجر كثيرا

عكس كلمات جوزيه مورينيو عن أرسين فينجر، جاءت تصريحات بيب جوارديولا المدرب الحالي لبايرن ميونيخ عن البروفسور الفرنسي.

مورينيو قال عن فينجر المدير الفني لأرسنال إنه متخصص في الفشل.

في المقابل، صرح بيب جوارديولا عن منافسه المقبل في دوري أبطال أوروبا "أكن الكثير من الاحترام لأرسين".

وتابع "فريقه كان الأول في الدوري الإنجليزي لأسابيع عديدة.. هذا يدل على قوة أرسنال كثيرا".

وأضاف "أرسنال منذ سنوات وهو يلعب بانتظام في دوري الأبطال، يملك خبرة كبيرة ويملك أسماء رائعة مثل ميسوت أوزيل وسانتي كازورلا وجاك ويلشير".

بايرن في مرحلة رائعة إذ سجل 28 هدفا في أخر 9 مباريات.