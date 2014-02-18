أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

الأمم المتحدة تدين مقتل العشرات شمال شرق نيجيريا

Google+ Print

أدان مكتب مفوضية حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، مقتل عشرات المدنيين، في هجمات شنها مسلحون، يشتبه في انتمائهم لجماعة «بوكو حرام» المتشددة، علي عدة قرى شمال شرق نيجيريا خلال الأيام الماضية.

وقالت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بجينيف، ريفانا شمدساني، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام نيجيرية، الثلاثاء، إن المنظمة الدولية «صُدمت بأعمال العنف العشوائي ومقتل الأبرياء وتدمير منازلهم».

وطالبت المتحدثة النيجيرية بضمان أمن المواطنين، وخاصة في المناطق التي أعلن فيها الرئيس، جودلاك جوناثان، حالة الطوارئ، فى 2013، مع القيام بتحقيقات في هذه الأحداث وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة.

من جانبه، قال المتحدث العسكري النيجيري، كريس أولوكولادى، إن قوات الأمن اعتقلت بعض الأشخاص المشتبه بشنهم هجمات خلال الفترة الأخيرة، وأضاف أن «المشتبه فيهم فروا من الحملة العسكرية المتصاعدة من قصف جوى ودوريات أمنية إلى أماكن أكثر أمنًا وتم اعتقالهم».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا