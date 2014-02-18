الأمم المتحدة تدين مقتل العشرات شمال شرق نيجيريا

أدان مكتب مفوضية حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، مقتل عشرات المدنيين، في هجمات شنها مسلحون، يشتبه في انتمائهم لجماعة «بوكو حرام» المتشددة، علي عدة قرى شمال شرق نيجيريا خلال الأيام الماضية.

وقالت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بجينيف، ريفانا شمدساني، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام نيجيرية، الثلاثاء، إن المنظمة الدولية «صُدمت بأعمال العنف العشوائي ومقتل الأبرياء وتدمير منازلهم».

وطالبت المتحدثة الحكومة النيجيرية بضمان أمن المواطنين، وخاصة في المناطق التي أعلن فيها الرئيس، جودلاك جوناثان، حالة الطوارئ، فى 2013، مع القيام بتحقيقات في هذه الأحداث وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة.

من جانبه، قال المتحدث العسكري النيجيري، كريس أولوكولادى، إن قوات الأمن اعتقلت بعض الأشخاص المشتبه بشنهم هجمات خلال الفترة الأخيرة، وأضاف أن «المشتبه فيهم فروا من الحملة العسكرية المتصاعدة من قصف جوى ودوريات أمنية إلى أماكن أكثر أمنًا وتم اعتقالهم».