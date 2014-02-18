قدري جميل: المعارضة الداخلية السورية تُخطط للمشاركة في مفاوضات جنيف

قال قدري جميل، عضو قيادة ائتلاف قوى التغيير السلمي بسوريا، الثلاثاء، إن المعارضة الداخلية السورية تُخطط لتشكيل وفد موحد للمشاركة في مفاوضات جنيف، وقال «جميل»: «يجب عليها (المعارضة الداخلية) أن تشارك بأي حال من الأحوال في الجولة الثالثة من مفاوضات جنيف».

وأضاف «جميل»، في مؤتمر صحفي في موسكو: «نحن نسعى إلى تشكيل وفد موحد عن المعارضة، وندعو المعارضة الداخلية بشكل عاجل لتشكيل وفدها لأنه يجب عليها أن تكون حاضرة في الجولة الثالثة من المفاوضات في جنيف».

وأكد قدري جميل إنه «يتوجب على الوفد الذهاب إلى جنيف بأي حال من الأحوال، بغض النظر عما إذا وجهوا له الدعوة أم لا».

وأوضح: «سنسعى إلى الالتقاء مع الائتلاف الوطني إذا كانت لديهم الشجاعة الكافية للتواصل مع معارضة الداخل»، لافتًا إلى أن «معارضة الداخل يجب أن تلعب دوراً كبيراً لتحقيق اختراق في الحوار مع النظام».