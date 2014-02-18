"البيئة":الكيلو متر طاقة شمسية ينتج سنويا ما يعادل مليون برميل بترول

أكد الدكتور عطوة حسين رئيس قطاع الإدارة البيئية بوزارة البيئة ومستشار الوزير، أن 1 كيلو متر مربع من الطاقة الشمسية ينتج سنويا ما يعادل الطاقة التى يتم الحصول عليها من مليون برميل بترول, مضيفاً: فى حالة البحث عن بدائل الوقود فسنجد الكثير أبرزها إعادة تدوير المخلفات.

وأضاف عطوة خلال فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة: يوجد لدينا أزمة فى الطاقة تقدر بـ35 % , فى ظل إهدار للطاقة يقدر بـ 20 %، لافتا إلى أن الوزارة تبحث عن الاستفادة من المخلفات بأكبر قدر ممكن حتى نستفيد منها، و نتفادى التأثير السلبى على البيئة لتلك المخلفات.

وأوضح عطوة أن هناك ما يقرب من 200 مشروع فى أسيوط والفيوم، لاستغلال المخلفات الزراعية بالتعاون مع الجهات الألمانية، لإنتاج الطاقة، موضحا أن هناك برنامجا لتغطية 5 قرى كهربائية من خلال استغلال الطاقة الشمسية وتوزيع سخانات شمسية، وأنه فى عام 2050 سوف يتحول 40% من العالم إلى طاقة جديدة و متجددة.

من جانبه قال أحمد الصباغ مدير معهد البحوث، أن هناك علاقة قوية بين البحث العلمى ووزارة البترول، وسوف يكون هناك تطبيقا للبحث العلمى مباشرة من المعمل إلى المصانع و حقول البترول، وقد أجرى المعهد العديد من البحوث ومنها إجراء تجارب استغلال زيوت الطعام المتبقية من المنازل، وتم إنتاج البايو ديزل، كما تم استغلال زيوت نباتات الجاتروفا التى لا سبيل لاستغلالها فى أى شىء سوى تحويلها إلى طاقة، كاشفاً عن 4 ملايين فدان من مزارع الجتروفا بالسودان تسعى إلى تصديره لكافة دول العالم.

وأضاف الصباغ: من خلال أحد التجارب تم تحويل مخلفات البلاستيك إلى كيروسين وديزل، ويجب أن يكون هناك إستراتيجية كاملة وواضحة، لتدوير المخلفات، وأن تقدم الحوافز للمستثمرين لإنتاج الطاقة من المخلفات، كما يجب أن نصل إلى ما وصلت إليه ألمانيا من معدلات تدوير المخلفات بنسبة 95%، و رغم أننا من اكبر الدول فى إنتاج المخلفات إلا أننا لا نقوم بتدوير سوى 10% فقط، لذلك يجب على الحكومة التخلى عن دعم الرفاهية و التحول إلى دعم الاستثمار فى الطاقة الجديدة و المتجددة.

فيما قال هشام شريف العضو المنتدب للشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة،أن المخلفات المنزلية الصلبة و الزراعية تمثل 60% من المخلفات الصلبة فى مصر.

و أضاف: من الممكن من خلال المخلفات الزراعية الصلبة أن نقوم بإنتاج طاقة أو سماد، بينما لم يكن هناك إستراتيجية للدولة لإدارة المخلفات الزراعية فى مصر حتى عام 2007، ثم أصبح هناك إستراتيجية واضحة و مؤسسات متخصصة لإنتاج الطاقة من المخلفات الصلبة.

وأوضح شريف أن المخلفات الخشبية التى تحتوى على 15 مليون وحدة حرارية ومخلفات الألياف تحتوى على 13 مليون وحدة حرارية، والمازوت به 42 مليون وحدة حرارية و كل 2 طن من البايو ماسز يعادل 1 طن من المازوت الذى تستورد مصر نصف احتياجاتها منه، وتقوم بحرق المخلفات الزراعية.