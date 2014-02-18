رسمياً.. "الأطباء" ترفض قبول استقالة منى مينا أمين عام النقابة

رفضت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء، اليوم الثلاثاء، استقالة منى مينا من منصبها كأمين عام النقابة ودعت هيئة المكتب منى إلى أداء واجباتها فى النقابة.

وطالبت النقابة العامة للأطباء فى بيان لها، بضرورة توحيد الصف فى سبيل استعادة حقوق الأطباء، ومراعاة أخلاق الزمالة التى نص عليها قسم الأطباء والتوقف عن أساليب السب والقذف والتخوين التى لا تليق بالأطباء.

وأكد البيان أن أعضاء مجلس النقابة عموماً وأعضاء هيئة المكتب على الخصوص يعملون متطوعين لخدمة الأطباء، وأن الدكتورة منى مينا قد تفرغت للعمل بالنقابة وتؤدى واجبها ضمن فريق العمل الذى نال ثقة آلاف الأطباء فى الانتخابات الأخيرة.

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