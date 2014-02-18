أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رسمياً.. "الأطباء" ترفض قبول استقالة منى مينا أمين عام النقابة

Google+ Print
رسمياً.. "الأطباء" ترفض قبول استقالة منى مينا أمين عام النقابة رسمياً.. "الأطباء" ترفض قبول استقالة منى مينا أمين عام النقابة

رفضت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء، اليوم الثلاثاء، استقالة منى مينا من منصبها كأمين عام النقابة ودعت هيئة المكتب منى إلى أداء واجباتها فى النقابة.

وطالبت النقابة العامة للأطباء فى بيان لها، بضرورة توحيد الصف فى سبيل استعادة حقوق الأطباء، ومراعاة أخلاق الزمالة التى نص عليها قسم الأطباء والتوقف عن أساليب السب والقذف والتخوين التى لا تليق بالأطباء.

وأكد البيان أن أعضاء مجلس النقابة عموماً وأعضاء هيئة المكتب على الخصوص يعملون متطوعين لخدمة الأطباء، وأن الدكتورة منى مينا قد تفرغت للعمل بالنقابة وتؤدى واجبها ضمن فريق العمل الذى نال ثقة آلاف الأطباء فى الانتخابات الأخيرة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365