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وزير الطيران: مشروع "مدينة المطار" يوفر 100 ألف فرصة عمل

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وزير الطيران: مشروع "مدينة المطار" يوفر 100 ألف فرصة عمل وزير الطيران: مشروع "مدينة المطار" يوفر 100 ألف فرصة عمل

قال المهندس عبد العزيز فاضل، وزير الطيران المدنى، إنه من المقرر طرح مشروع مدينة المطار خلال هذا العام، لافتًا إلى أن المشروع سيتم طرحه على مساحة 10 ملايين متر مربع، موضحًا أنه سيوفر 100 ألف فرصة عمل.

وأضاف فاضل خلال حواره لبرنامج " الآن" المذاع على فضائية mbc مصر، أن الإجراءات الأمنية تُنفذ على ما يرام فى المطارات، مشيرًا إلى أن جميع المطارات مزودة بكاميرات وأجهزة كشف عن المفرقعات لتأمينها.

وتابع أنه لم يتم أى تعديل أو تغيير فى خارطة البرامج بالمطارات عقب حادث تفجير طابا الإرهابى، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك الحادث ضرب السياحة والاقتصاد المصرى، والتأثير بالسلب على معنويات الشعب.

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مصر 365

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