اتحاد المهن الطبية يبحث إعادة هيكلة جهاز الدمغة بالاتحاد

أكد الدكتور عبد الله زين العابدين أمين عام نقابة الصيادلة وأمين اتحاد المهن الطبية، أن الاتحاد يبحث إعادة هيكلة جهاز الدمغة الطبية من خلال تنشيط تحصيل الدمغة على المراكز الطبية والمستشفيات والمجازر، بهدف زيادة موارد الاتحاد وزيادة معاش الأعضاء.

وأضاف زين العابدين فى تصريحاتٍ صحفية اليوم أن معاش اتحاد للمهن الطبية زاد خلال عام 2011 من 300 إلى 500 جنيه وجار دراسة زيادة المعاش إلى 600 جنيه، خلاف الإعانات التى يمنحها الاتحاد لأعضائه بالإضافة إلى الدعم المُقَدَّم من مشروع العلاج سنويًّا والذى وصل إلى 38 مليون جنيه.

وأشار زين العابدين إلى أن الدمغة الطبية على الأدوية تمثل الرقم الأساسى فى موارد الاتحاد.