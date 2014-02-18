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هشام يونس: سحر سلامة المتهمة بالتجسس ليست صحفية أوعضوًا بالنقابة

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هشام يونس: سحر سلامة المتهمة بالتجسس ليست صحفية أوعضوًا بالنقابة هشام يونس: سحر سلامة المتهمة بالتجسس ليست صحفية أوعضوًا بالنقابة

قال هشام يونس، الأمين العام المساعد لنقابة الصحفيين، إن سحر سلامة المتهمة بالتجسس ليست صحفية وليست عضوًا بنقابة الصحفيين.

وأضاف يونس -فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن المتهمة بالتجسس من جانب النيابة العامة عملت لفترة فى جريدة محلية كمندوبة إعلانات وهى جريدة ذات ترخيص قبرصى غير منتظمة الصدور وتطبع بكثافة فى أيام الانتخابات استغلالاً لأموال الحملات الانتخابية للمرشحين.

وأكد يونس أنه أجرى اتصالات بأعضاء النقابة فى محافظة المنوفية ، حيث أكدوا أن المذكورة ليست صحفية وأنها تعمل حاليا سكرتيرة فى مكتب محامٍ.

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