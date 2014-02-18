أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محافظة القاهرة: تسكين 420 مواطناً من عشش عزبة النخل بالمرج

Google+ Print
محافظة القاهرة: تسكين 420 مواطناً من عشش عزبة النخل بالمرج محافظة القاهرة: تسكين 420 مواطناً من عشش عزبة النخل بالمرج

أكد اللواء أحمد تيمور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم تسكين 420 مواطنا من الأهالى المقيمين بعشش عزبة النخل، بوحدات سكنية بحى المرج، وذلك بناء على كشوف بأسماء الأهالى ومعتمدة من خلال لجنة التسكين التى شكلتها محافظة القاهرة لتسكين المقيمين بها.

وأضاف تيمور فى تصريحات لـــ "اليوم السابع"، أن لجنة الحصر سوف تقوم بعملها خلال اليومين القادمين لإدراج الأهالى الذين لم يتم تسليمهم وحدات سكنية والعمل على سرعة تسليمهم هذه الوحدات، موضحا أن الأجهزة التنفيذية سوف تقوم بإزالة جميع العشش ورفع مخلفاتها بسيارات هيئة النظافة، لتجنب الكوارث والحريق الذى ينتج من استمرار هؤلاء الأهالى بهذه المنطقة.

وأشار نائب محافظ القاهرة، إلى أنه تم تسكين هؤلاء الأهالى بحى المرج، وأن المجموعة الأخرى سوف يتم تسكينها بحى المطرية، وأن الوحدة السكنية تشمل غرفتان ومطبخ وحمام، وتم تسكين كبار السن وذوى الأحتياجات الخاصة بالأدوار السفلى، وتم تسكين الشباب ومتوسطى الأعمار بالأدوار العليا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365