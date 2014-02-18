محافظة القاهرة: تسكين 420 مواطناً من عشش عزبة النخل بالمرج

أكد اللواء أحمد تيمور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم تسكين 420 مواطنا من الأهالى المقيمين بعشش عزبة النخل، بوحدات سكنية بحى المرج، وذلك بناء على كشوف بأسماء الأهالى ومعتمدة من خلال لجنة التسكين التى شكلتها محافظة القاهرة لتسكين المقيمين بها.

وأضاف تيمور فى تصريحات لـــ "اليوم السابع"، أن لجنة الحصر سوف تقوم بعملها خلال اليومين القادمين لإدراج الأهالى الذين لم يتم تسليمهم وحدات سكنية والعمل على سرعة تسليمهم هذه الوحدات، موضحا أن الأجهزة التنفيذية سوف تقوم بإزالة جميع العشش ورفع مخلفاتها بسيارات هيئة النظافة، لتجنب الكوارث والحريق الذى ينتج من استمرار هؤلاء الأهالى بهذه المنطقة.

وأشار نائب محافظ القاهرة، إلى أنه تم تسكين هؤلاء الأهالى بحى المرج، وأن المجموعة الأخرى سوف يتم تسكينها بحى المطرية، وأن الوحدة السكنية تشمل غرفتان ومطبخ وحمام، وتم تسكين كبار السن وذوى الأحتياجات الخاصة بالأدوار السفلى، وتم تسكين الشباب ومتوسطى الأعمار بالأدوار العليا.