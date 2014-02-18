البدري يستدعي كهربا للمنتخب الأوليمبي

قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأوليمبي استدعاء محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب لوزيرن السويسري لمعسكر الفريق الذي يبدأ يوم 28 فبراير المقبل.

وكان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب قد استبعد كهربا من قائمة المنتخب التي ستواجه البوسنة في مارس المقبل وديا.

وينتظر حسام البدري إعلان شوقي غريب القائمة النهائية للمنتخب الأول إذ يضع مدرب الأهلي السابق عينه على بعض اللاعبين مثل محمود تريزيجه ورامي ربيعة لاعبي الأهلي.

ومن المنتظر أن يبدأ تجمع المنتخب الأوليمبي يوم 28 فبراير المقبل في فترة التوقف الدولية على أن ينتهي يوم 5 مارس ويواجه فيها أحد فرق الدوري الممتاز في القاهرة.