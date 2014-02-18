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المتحدث العسكري: ضبط 5 إرهابيين وتدمير 4 أنفاق خلال حملة أمنية بشمال سيناء

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المتحدث العسكري: ضبط 5 إرهابيين وتدمير 4 أنفاق خلال حملة أمنية بشمال سيناء المتحدث العسكري: ضبط 5 إرهابيين وتدمير 4 أنفاق خلال حملة أمنية بشمال سيناء

المتحدث العسكري

قال المتحدث العسكري ، العقيد محمد علي ، أن عناصر إنفاذ القانون من الجيش الثانى الميدانى والشرطة المدنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق  18 / 2 / 2014 ، قامت بمداهمة عدد من البؤر التكفيرية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمناطق ” بئر العبد – اللفيتات بالعريش – التومة بالشيخ زويد – رفح ” .

و أضاف المتحدث العسكري علي حسابه علي “فسيبوك” ، انه تم القبض على عنصرين تكفيريين من الموالين لجماعة الإخوان الإرهابية ، فضلاً عن 3 آخرين من المشتبه بهم ، وجارى فحصهم أمنياً .

و  ضبط “2″ قنبلة يدوية مدون عليها ” كتائب القسام ” – 2 أفرول مموه خاصة عناصر حماس – نظارة ميدان داخل مزرعة زيتون بقرية اللفيتات  ، و حرق “44″ عشة والتى تستخدمها العناصر التكفيرية، كقاعدة إنطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد عناصر الجيش والشرطة .

و تابع المتحدث العسكري ، أنه تدمير 4 أنفاق بالمعدات بمناطق ” البرازيل – النحال – شمال منفذ رفح ” ، إلى جانب مسار خراطيم لتهريب الوقود بإجمالى  8 خرطوم  .

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