بالصور.. 3 مجموعات سياحية كورية تصل الأقصر وتتجول بين مزاراتها الأثرية

وصل إلي مدينة الأقصر ، اليوم الثلاثاء ، ثلاث مجموعات سياحية كورية قادمة من القاهرة وسط إجراءات أمنية مشددة .

من جانبه قال العميد حسني حسين مفتش مباحث السياحة والآثار لمنطقة جنوب الصعيد الذي رافق السياح خلال زياراتهم لآثار المدينة أن أولي المجموعات الكورية وصلت في تمام الساعة الخامسة صباحا وكانت تضم 26 سائح بينما وصلت المجموعة الثانية في تمام الساعة الثامنة صباحا وضمت 20 سائح ووصلت المجموعة الثالثة بعدها بدقائق وضمت 20 سائح آخرين .

وأشار مفتش مباحث السياحة والآثار لمنطقة جنوب الصعيد إلي أن السياح الكوريين زارو معبدي الكرنك والأقصر ثم توجهوا إلي منطقة البر الغربي لزيارة المعالم الأثرية بها .

وأكد حسين علي أن اللواء ممتاز فتحي مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار أمر بتكثيف الخدمات الأمنية لتأمين السياح الوافدين لزيارة الأقصر وحتي مغادرتهم البلاد .