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جامعة أسيوط تؤجل تسكين طلاب “المدن الجامعية” بسبب الإنفلونزا الموسمية

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جامعة أسيوط تؤجل تسكين طلاب “المدن الجامعية” بسبب الإنفلونزا الموسمية جامعة أسيوط تؤجل تسكين طلاب “المدن الجامعية” بسبب الإنفلونزا الموسمية

جامعة أسيوط

 

أعلنت جامعة أسيوط، صباح اليوم، عن تأجيل تسكين طلابها بالمدن الجامعية لمدة أسبوعين وذلك اعتباراً من 22 فبراير وحتى السبت 8 مارس 2014.

وقد أوضح الدكتور محمد عبد السميع رئيس الجامعة، أن القرار يأتي فى إطار التنسيق بين اللجنة القومية، لمكافحة العدوى والجهات المعنية الأخرى لاستكمال الاستعدادات الخاصة بمكافحة عدوى الإنفلونزا الموسمية وإنهاء إجراءات السلامة بالوحدات السكنية حفاظاً على الصحة العامة للطلاب.

وقد أضاف الدكتور عادل ريان نائب، رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه سيتم مراعاة تلك الظروف الطارئة فيما يخص المحاضرات والتمارين والمعامل وذلك بما لا يضر بحق الطلاب المغتربين والمقيمين بالمدينة الجامعية فى انتظام الدراسة.

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