موظفو الداخلية يعلنون الاعتصام أمام مديريات الأمن لمساواتهم بالأفراد

قام عدد كبير من موظفى الداخلية، بالإعتصام امام عدد من مديريات الامن، على قائمتها الفيوم والاسكندرية والشرقية، بسبب قيام وزير الداخلية بمنح افراد الشرطة حقوقهم المشروعه خلال إلإجتماع بهم امس، مشيرين الى ان ما طالب به الافراد حقوق اصيلة، وليست منحة، لكن ما اغضبنا هو اننا اصبحنا نشعر بأن الداخلية تفرق بين الضباط والافراد والعاملين المدنين.

> وأشار مصدر، ان وزارة الداخلية قامت امس بمنع الموظفين المدنيين من حضور إجتماع وزير الداخلية، على الرغم ان الوزارة ارسلت خطابات الى مديريات الامن تطالب بحضور ممثلى النوادى الفرعية، ونحن جزء من النادى العام، وعلمنا بعد ذلك ان إستدعائنا جاء بالخطأ، وهو ما جعل زملائنا خاصة الذين حضروا من اسوان واسيوط والمحافظات البعيدة يشعرون بالإهانه، ولذلك من بين مطالبنا هو فصلنا عن النادى العام لافراد الشرطة، خاصة وان عددنا فيه ليست بالقوة المطلوبة، النادى يضم 11 شخصا، 9 منهم لامناء الشرطة، و2 فقط للعاملين المدنين.

> اما عن مطالبهم فأشار المصدر، نريد مساوتنا بالضباط والافراد، فى رفع نسبة حافز الامن العام، اسوة بالافراد، وإيضاً معاش يرضينا، فالوزير امس رفع نهاية الخدمة للافراد الى 50 الف جنية، ونحن نطالب ايضاً بزيادة النسبة، فالرصاصة الإرهاب لا تفرق بين ضابط وامين شرطة او موظف مدنى، ولنا 5 من الزملاء استشهدوا خلال عمليات إقتحام اقسام الشرطة فى الفترة الماضية، كما نطالب بحقنا وحق اسرنا فى العلاج.