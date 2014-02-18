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نرويجي قتل 77 شخصا يهدد بالإضراب عن الطعام بسبب نقص الألعاب داخل السجن

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نرويجي قتل 77 شخصا يهدد بالإضراب عن الطعام بسبب نقص الألعاب داخل السجن نرويجي قتل 77 شخصا يهدد بالإضراب عن الطعام بسبب نقص الألعاب داخل السجن

أرسل “أندرس بريفيك” الذى اشتهر بـ”سفاح النرويج” رسالة إلى إدارة السجن، يُهدد فيها بالإضراب عن الطعام إذا لم يتم تحديث جهاز الألعاب الموجود داخل محبسه من PS2 إلى PS3 ومنحه الحرية الكاملة فى اختيار مزيد من الألعاب “المخصصة للكبار فقط”.

ونشرت   “Sky News” أن ”بريفيك” حبس  فى عام 2011 وحُكم عليه بالحبس لمدة 21 عاماً لكونه يمينيا مُتطرفا، حيث قام بقتل 77 شخصا برشاشه الاَلى.

وطالب “بريفيك” بوضع أريكة داخل الحبس بدلاً من “الكرسى المؤلم”، كما طالب بتحسين ظروف فترة المشى اليومية وحقه فى الاتصال بحرية أكثر مع العالم الخارجى قائلاً: “إن ذلك منصوص عليه فى تشريعات الاتحاد الأوروبى”.

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