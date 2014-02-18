جبهة الإبداع تكلف “خالد يوسف” لمتابعة جهود البحث عن المخرج محمد رمضان

كلفت جبهة الابداع المصرى المخرج خالد يوسف بكمتابعة جهود القوات المسلحة ووزارة الداخلية فى البحث عن المخرج محمد رمضان،وذلك بعد محاصرة العاصفة الثلجية له منذ اليومين فى جبال سانت كاترين،وإنقطاع أخباره.

> وتوجة خالد يوسف اليوم لوزارة الدفاع لمتابعة الموقف،وذلك عقب البيان الذى أصدرته الجبهة اليوم ،وطالبت فية الحكومة ووزارة الدفاع والدخلية، يتحملوا مسئوليتهم ويرسلوا طائرات إنقاذ للبحث عنه.