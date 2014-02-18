جمارك السخنة تضبط حاوية بداخلها أجهزة لاسكي

تمكنت إدارة الجمارك بميناء السخنة بالسويس اليوم الثلاثاء من احباط تهريب حاوية بداخلها أجهزة لاسلكي غير مصرح دخولها واستخدامها بالبلاد قادمة الصين بحاوية تحتوي على أدوات مكتبية وهدايا.

حيث أشتبهت أدارة الجمارك بميناء السخنة اليوم برئاسة جاد عساف بحاوية 40 قدم والمسجلة تحت رقم بيان جمركي رقم 6290 التابعة لشركة تدعي ” الهدي . أ ” ويمتلكها شخص يدعي ” محمد . ح . أ ” والتى تم الابلاغ عنها من قبل انها مشتبه فيها .

تم عمل طوق أمنى حول الحاوية وبفحصها عثر عدد كبير من الكراتين داخلها تحتوي على اجهزة لاسكي وجاري خصرها وتحرير محضر بالواقعة وابلاغ النيابة لتولى التحقيقات .