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بعد قليل ..اجتماع لرؤساء الكنائس فى الإحتفال بالعيد الأول لمجلس “كنائس مصر”

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بعد قليل ..اجتماع لرؤساء الكنائس فى الإحتفال بالعيد الأول لمجلس “كنائس مصر” بعد قليل ..اجتماع لرؤساء الكنائس فى الإحتفال بالعيد الأول لمجلس “كنائس مصر”

صفوت البياضي

يجتمع بعد قليل رؤساء الكنائس المصرية الأرثوذكسية ،الكاثوليكية ،الإنجيلية ،الأسقفية والروم الأرثوذكس فى الكاتدرائية بالعباسية ،لمناقشة تقييم عمل مجلس كنائس فى العام الماضى ورؤية العام الجديد وذلك فى الإحتفال اليوم بالعيد الأول لمجلس كنائس مصر.

هذا وأكد مصدر بالكنيسة، أنه يعقب الإجتماع إجتماعا موسعا يضم حوالى 150 من أعضاء المجلس رؤساء اللجان الفرعية مع رؤساء الكنائس لمناقشة ما تم إنجازه وعمل اللجان ورؤية العام القادم وتعديلات لائحة المجلس.

وأكد الدكتور صفوت البياضى، رئيس الكنيسة الإنجيلية، فى تصريح خاص لوكالة “ONa” ،على ضرور التغييرات فى لائحة المجلس بما يتناسب مع الظروف الحالية التى تمر بها الكنيسة وما يتوافق مع تغييرات المجتمع.

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