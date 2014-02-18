أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مدير مستشفى صحة المرأة بأسيوط الجامعي يوضح حقيقة واقعة اختطاف طفلة بالمستشفى

Google+ Print
مدير مستشفى صحة المرأة بأسيوط الجامعي يوضح حقيقة واقعة اختطاف طفلة بالمستشفى مدير مستشفى صحة المرأة بأسيوط الجامعي يوضح حقيقة واقعة اختطاف طفلة بالمستشفى

مديرية الصحة والسكان بأسيوط

فى رده حول ما أثير فى عدد من المواقع مؤخراً حول انتشار حالة من الذعر بمستشفيات أسيوط الجامعية بعد اختفاء طفلة عقب ولادتها مباشراً بمستشفى صحة المرأة فقد أوضح الدكتور حسن صلاح رئيس قسم النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة أسيوط ومدير المستشفى أن حقيقة الواقعة لا تتعدى قيام السيدة أسماء عبد الرحمن بادعاء أمومتها لطفلة حديثة الولادة واستلامها من الممرضة المسئولة بحضانة المستشفى … وهو ما تكشف عند سؤال الأبوين الحقيقيين عن طفلتهم مما دفع إدارة المستشفى لتحرى الأمر والرجوع إلى الأوراق الخاصة بالحالات المسجلة لدخولها المستشفى.. والتي أوضحت أن السيدة المذكورة توجهت لقسم الاستقبال بالمستشفى وكانت تعانى من إجهاض حتمى فى الشهر السادس ولم تقم باستكمال الإجراءات القانونية المعتادة واللازمة لإتمام تسجيل دخول أي مريضة للمستشفى، وأنه قد تم الكشف عليها بعد ادعائها الولادة وهو ما أكد عدم إجراء عملية ولادة لها من قبل ولكنها سبق وان خضعت لعملية إجهاض وذلك للمرة الثالثة على التوالي ، مما سبب لها نوع من الاكتئاب والاضطرابات النفسية الناتجة عن الإجهاض المتكرر وهو ما دفعها لادعاء أمومتها للطفلة المذكورة والتحايل على الممرضة المسئولة لاستلام المولودة.
> ومع اتضاح الحقيقة تم استرجاع الطفلة من تلك المدعية وتسليمها إلى أبويها”عبد الله أحمد مدبولى وزوجته” …. وقد أضاف الدكتور صلاح أن الأمر لم يستغرق أكثر من ساعتين لمراجعة سجلات وأوراق المستشفى وقامت إدارة المستشفى بتحويل المسئولين بالحضانة للتحقيق وهى الواقعة الأولى من نوعها فى تاريخ المستشفى، مؤكداً على عدم التستر على أي خطأ فردى أو تقصير من ِشأنه أن يسئ إلى الجهود المبذولة فى خدمة المرضى ، مع الحرص الكامل على تطبيق إجراءات دقيقة وحازمة فى عمليات تسجيل الحالات للمستشفى وذلك رغم الأعداد الكبيرة التي تستقبلها المستشفى يومياً من كافة محافظات الصعيد .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا