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الأقصر تستقبل 17 رحلة جوية وسط إجراءات أمنية مشددة

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الأقصر تستقبل 17 رحلة جوية وسط إجراءات أمنية مشددة الأقصر تستقبل 17 رحلة جوية وسط إجراءات أمنية مشددة

مطار الأقصر

 

شهد مطار الأقصر الدولي حراكا واسعا ، اليوم الثلاثاء ، حيث استقبل 8 رحلات داخلية قادمة من مطار القاهرة و9 رحلات قادمة من مطارات خارجية بينهم رحلتين من الكويت واثنين من وواحدة من قطر و4 من ألمانيا .

وأكد الكابتن محمود العربي مدير مطار الأقصر الدولي علي تكثيف الإجراءات الأمنية بالمطار من خلال زيادة عمليات التفتيش العشوائي والاستعانة بعدد من الشرطيات لتفتيش السيدات واستخدام وحدة الكلاب البوليسية للتأكد من خلو حقائب وأمتعة الركاب من أي متفجرات .

وأكد العربي علي أنه تم تزويد المطار بجهاز حديث للكشف عن المتفجرات والمواد المخدرة، لتحقيق أعلي درجة من إجراءات الأمن والأمان .

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