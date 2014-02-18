حزب الوفد يستقبل السفير العراقي بالقاهرة

إستقبل الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، اليوم الثلاثاء بمقر الحزب، ضياء الدباس سفير العراق فى القاهرة ونزار الحكيم مسئول العلاقات الثنائية فى السفارة، كما حضر اللقاء عدد من قيادات حزب الوفد.

وخلال اللقاء أكد السفير العراقى، حرصه على التواصل مع حزب الوفد بإعتباره أعرق الأحزاب المصرية ونظرا ً للتاريخ الوطنى الكبير لحزب الوفد .

كما طرح السفير العراقى، العديد من التساؤلات حول الموقف السياسى الراهن فى مصر والمستجدات العربية والإقليمية طالبا ً رؤية حزب الوفد تجاهها كما أكد تطلع بلاده لتعزيز العلاقات السياسية والإقتصادية مع مصر خاصة مع الإمكانيات البشرية والإقتصادية فى البلدين وفى ظل التطورات الديمقراطية فى البلدين ونقل أمنيات الشعب العراقى وحكومته أن تعبر مصر هذه المرحلة بعد ثورة 30 يونيو التى أشاد بها السفير وأكد أنه كان شاهدا ً للملايين الذين خرجوا فى هذه الثورة .

وأكد السفير العراقى ، أن بلاده مازالت تعانى من آثار الحرب وأنها تبذل جهودا كبيرة لمواجهة الإرهاب، مؤكدا ً رغبة بلاده فى الإستفادة من الخبرات المصرية لإعادة بناء الأجهزة الأمنية العراقية ووجود رغبة عميقة لدى حكومة بلاده لعودة العمالة المصرية خاصة أن الحكومة العراقية إستعانت مؤخرا ً بشركات مصرية كبرى فى مجالى التشييد والبناء والغاز للقيام بمشروعات ضخمة فى العراق مثل المقاولون العرب – أوراسكوم – بتروجيت – إنبى – وسان مصر وغيرها وهناك ترحيب كبير بهذه الشركات فى بلاده .

من جانبه أكد الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد، أن العراق كانت وستظل قوة للأمة العربية معربا ً عن ثقته فى أن شعب العراق صاحب تاريخ وحضاره قادر أن يستعيد مجده من جديد .

وأشار البدوى، أن ما حدث فى العراق كان من بين أسبابه الإستبداد لكن الآن نعتقد أن العراق قادر على النهوض من جديد بعد التغلب على الإرهاب كما رحب بتوجه الحكومة العراقية بشأن العمالة المصرية والشركات المصرية مؤكدا ً تميز هذه العمالة وتميز أعمال الشركات المصرية .

وأكد البدوى أن الشعب المصرى سبق ان انتصر على الإرهاب فى التسعينات وسوف ينتصر الآن على الإرهاب لأن الشعب والجيش والشرطة وكافة مؤسسات الدولة على قلب رجل واحد فى مواجهة هذا الإرهاب الذى لن يستطيع أن ينال من شعب مصر .

وقدم البدوى للسفير العراقى، شرحا ً حول التطورات السياسية الحالية فى مصر وأكد البدوى إهتمام حزب الوفد بالقضايا القومية العربية مشيرا ً إلى أنها على رأس أولويات حزب الوفد خاصة أن الجامعة العربية تأسست فى عهد حكومة الوفد برئاسة مصطفى النحاس باشا والذى كان له مواقف قومية عديدة منها ” أنه عندما إعتقلت فرنسا سليم خورى هدد بأنه إذا لم تفرج فرنسا عنه خلال 24 ساعة سوف يعتقل كل الرعايا الفرنسيين فى مصر وبالفعل أفرجت فرنسا عنه فورا ً .

حضر اللقاء أيضا ً من قيادات حزب الوفد : أحمد عز العرب نائب رئيس الحزب ، وحسام الخولى سكرتير عام مساعد حزب الوفد ، اللواء سفير نور والدكتورة كاميليا شكرى مساعدا رئيس حزب الوفد ، وحسن بدراوى وزير العلاقات الخارجية فى حكومة الوفد الموازية ، وماجدة عبد البارى وزيرة التواصل مع المصريين بالخارج فى حكومة الوفد الموازية .