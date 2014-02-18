مهندسو مصر المستقبل تناقش محاور العمل النقابى غدا بحسن علام

تعقد مجموعة مهندسو مصر المستقبل غدا الاربعاء مؤتمرا صحفيا بشركة حسن علام للمقاولات بالعباسية لمناقشة برنامجها الانتخابى الذى تنافس به على مقاعد مجلس نقابة المهندسين المقبل والذى يضم ابرز نقاطه معايير العمل النقابى الصحيح.

واكدت المجموعة فى بيان لها صباح اليوم الثلاثاء انها ستقوم بعرض افكارها ورؤاها حول معايير العمل النقابى للمجلس المنتخب المقبل من اجل ارساء قواعد النقابة المهنية التى لا تمت باى صلة للاحزاب السياسية او الدينية باية روابط من اجل تدشين نقابة مهنية لا حزبية.

ونفت الحركة ما يردده البعض بامكانية فرض الحراسة مرة اخرى على النقابة اذا ما حدثت صراعات اخرى على مجلسها الذى ينتخب مطلع شهر ابريل المقبل موضحة ان الدستور المصرى العظيم نص على منع ذلك واشارت الى ان الدعوات لذلك انما هى سياسات اعضاء التنظيم الارهابى داخل النقابة لمنع المهندسون من النزول والمشاركة فى انتخابات مجلس نقابتهم المقبل.

واضافت انها ستقوم غدا بعرض رؤيتها حول العمل النقابى الصحيح والمطلوب من المجلس المنتخب لتحقيق امال ابنائها من المهندسين منها إعادة هيكلة النقابة لكافة المحاور والاستلام الشفاف وموقفها الحالى بالاضافة الى الإستثمار لصالح اصول النقابة و التدريب والتأهيل وإعادة التأهيل وشهادات مزاولة المهنة طبقاً لأخر المستجدات على الساحة الدولية مع الاهتمام بالتعليم والبحث العلمى والخدمات التى تقدمها النقابة للمهندس .

وقالت فى بيانها ان العرض سيتضمن ايضا امكانية تعديل القوانين للعمل على إعادة تكليف المهندس بالاضافة الى المحاور الوطنية للنقابة من منطلق مشاركتها كاستشارى للدولة فى ملفات تطوير العشوائيات و مشروع نهر الكونغو وتنمية إقليم قناة السويس و تنمية وتعمير سيناء والوادي الجديد والساحل الغربي وملف الطاقة بأنواعها التقليدية والجديدة والمتجددة والنووية و التصنيع والتعدين والثروة المعدنية.