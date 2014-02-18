أخبار عاجلة

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سيدورف يتوقع ليلة رائعة بين ميلان وأتلتيكو

Google+ Print
سيدورف يتوقع ليلة رائعة بين ميلان وأتلتيكو سيدورف يتوقع ليلة رائعة بين ميلان وأتلتيكو

روما، (إفي): توقع الهولندي كلارينس سيدورف المدير الفني لميلان الإيطالي اليوم، أن تكون مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد "رائعة"، معربا عن ثقته في إداء لاعبيه، قبل ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح سيدورف في مؤتمر صحفي عشية المواجهة المرتقبة "أتلتيكو مدريد فريق يجب احترامه ويتميز بالقوة، لكن لديه نقاط الضعف، التي ننتظر استغلالها".

وعن حالة لاعب الوسط البرازيلي ريكاردو كاكا قال المدير الفني الهولندي "كاكا لم يتحسن بعد، ونقيم حالته في الوقت الحالي، ونتمنى أن يستطيع المشاركة، ولكن لدينا حلول في حالة غيابه".

وأكد المدرب الهولندي أن فريقه سيسعى لتقديم أفضل ما لديه من أجل تحقيق أفضل نتيجة في المباراة، معربا عن آماله في الفوز على أتلتيكو والتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

وأعرب سيدورف عن سعادته بزيارة مالك النادي سلفيو بيرلسكوني له قبل اللقاء، مؤكدا أنه شخص رائع وذكي ومبدع في عمله، ويهتم بتطوير كرة القدم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع