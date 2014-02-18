سيدورف يتوقع ليلة رائعة بين ميلان وأتلتيكو

روما، (إفي): توقع الهولندي كلارينس سيدورف المدير الفني لميلان الإيطالي اليوم، أن تكون مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد "رائعة"، معربا عن ثقته في إداء لاعبيه، قبل ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح سيدورف في مؤتمر صحفي عشية المواجهة المرتقبة "أتلتيكو مدريد فريق يجب احترامه ويتميز بالقوة، لكن لديه نقاط الضعف، التي ننتظر استغلالها".

وعن حالة لاعب الوسط البرازيلي ريكاردو كاكا قال المدير الفني الهولندي "كاكا لم يتحسن بعد، ونقيم حالته في الوقت الحالي، ونتمنى أن يستطيع المشاركة، ولكن لدينا حلول في حالة غيابه".

وأكد المدرب الهولندي أن فريقه سيسعى لتقديم أفضل ما لديه من أجل تحقيق أفضل نتيجة في المباراة، معربا عن آماله في الفوز على أتلتيكو والتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

وأعرب سيدورف عن سعادته بزيارة مالك النادي سلفيو بيرلسكوني له قبل اللقاء، مؤكدا أنه شخص رائع وذكي ومبدع في عمله، ويهتم بتطوير كرة القدم.