بالوتيلي: مستعد للعب كحارس مرمى للتتويج بدوري الأبطال

روما، (إفي): اعتبر مهاجم إيه سي ميلان الإيطالي، ماريو بالوتيلي اليوم أن التسجيل في مرمى أتلتيكو مدريد غدا بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا سيكون "أمرا رائعا"، لأنه لم يسبق له هز شباك أي فريق إسباني.

وأشار اللاعب مازحا إلى أنه على الرغم من كون مركزه الأساسي "رأس حربة صريح"، إلا أنه مستعد للعب كـ"حارس مرمى"، للتتويج بالبطولة.

وعما اذا كان يفضل التتويج بكأس العالم أم لقب دوري الأبطال علق بقوله "لا يمكنني الاختيار بين أي من البطولتين بأي شكل".

وأوضح اللاعب أن كل ما يسعى له هو "مساعدة الفريق"، مشيرا إلى أنه سيخوض مباراة الغد بنفس الفكر.

وتابع بالوتيلي "الفرق الإسبانية يصعب الفوز عليها ولكن ربما تكون البداية من طرفنا".

وعن علاقته بالمدير الفني الحالي للفريق، الهولندي كلارنس سيدورف الذي جاء منذ أسابيع خلفا للإيطالي ماسيمليانو أليجري قال "الحوار لا يغيب، توجد حرية في الحديث والتعبير عن الأراء الشخصية".

وأردف بالوتيلي "كلارنس يبدو كما لو كان زميلا لنا في الفريق، لذا فإن الأمور دائما ما تكون أكثر سهولة، إنه مثل الشقيق الأكبر".

وعن كثرة حديث وسائل الاعلام عنه بسبب سلوكياته المتمردة قال "أنا أنتقد نفسي دائما، لذا لا أشعر بالضيق من حديث الصحفيين عني".