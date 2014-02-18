فيديو.. دانتي يوضح أسباب احتفاله بهدفه في فرايبورج مع نوير

وضح البرازيلي دانتي مدافع بايرن ميونيخ أسباب احتفاله بهدفه في شباك فرايبورج مع حارس مرمى فريقه مانويل نوير يوم السبت الماضي في الدوري الألماني.

وسجل دانتي الهدف الأول في المباراة التي انتهت برباعية نظيفة للبافاري ليركض بطول الملعب كي يحتفل مع مانويل نوير.

وقال دانتي "عندما نسجل الأهداف نحتفل جميعنا كلاعبين ولكن لا أحد يذهب إلى نوير لكي يحتفل معه بالهدف".

وأضاف "لذلك ذهبت إليه لكي نحتفل معا فهو يقف لمنع دخول الأهداف فينا".

وكان دانتي قد انتقل لبايرن ميونيخ مطلع الموسم الماضي من بروسيا مونشنجلادباخ وشارك معه في الفوز بالثلاثية بالإضافة لبطولتي السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.

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