أخبار عاجلة

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فيديو.. دانتي يوضح أسباب احتفاله بهدفه في فرايبورج مع نوير

Google+ Print
فيديو.. دانتي يوضح أسباب احتفاله بهدفه في فرايبورج مع نوير فيديو.. دانتي يوضح أسباب احتفاله بهدفه في فرايبورج مع نوير

وضح البرازيلي دانتي مدافع بايرن ميونيخ أسباب احتفاله بهدفه في شباك فرايبورج مع حارس مرمى فريقه مانويل نوير يوم السبت الماضي في الدوري الألماني.

وسجل دانتي الهدف الأول في المباراة التي انتهت برباعية نظيفة للبافاري ليركض بطول الملعب كي يحتفل مع مانويل نوير.

وقال دانتي "عندما نسجل الأهداف نحتفل جميعنا كلاعبين ولكن لا أحد يذهب إلى نوير لكي يحتفل معه بالهدف".

وأضاف "لذلك ذهبت إليه لكي نحتفل معا فهو يقف لمنع دخول الأهداف فينا".

وكان دانتي قد انتقل لبايرن ميونيخ مطلع الموسم الماضي من بروسيا مونشنجلادباخ وشارك معه في الفوز بالثلاثية بالإضافة لبطولتي السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.

شاهد اللقطة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي

فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي

ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو)

ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو)

فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول»

فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول»