غداً.. افتتاح مهرجان المنتجات المصرية فى المراكز التجارية بالإمارات

يفتتح غداً الأربعاء فعاليات مهرجان الترويج للمنتجات المصرية والأغذية للمستهلكين بدولة الإمارات، وسيقام المهرجان فى عدد من المراكز التجارية لمدة عشرة أيام، وصرح الوزير المفوض التجارى بالسفارة المصرية بأبو ظبى ماهر الشريف، أنه سيتم الافتتاح بحضور عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد (قطاع التجارة الخارجية)، والسفير المصرى إيهاب حمودة، وعدد من كبار المسئولين بدولة الإمارات والسفارة المصرية.

وأشار السفير إيهاب حمودة إلى أنه قد تم اختيار موعد إقامة هذا المهرجان ليتواكب مع إقامة معرض جلف فود فى دبى والذى يتواجد خلاله مسئولو المشتريات من مختلف دول العالم، مما سيعد فرصة لإطلاع المشترين ليس من الإمارات فقط ولكن من مختلف دول العالم، على المنتج المصرى فضلا عن تواجد أكثر من مائة شركة مصرية بدبى للمشاركة فى جلف فود، مؤكدا أن الحدث يأتى تعبيرا عن عمق العلاقات المصرية – الإماراتية، وعن مدى ما يربط الشعبين الشقيقين من عادات وقيم وتقاليد ثقافية مشتركة، منها أن المنتجات المصرية تحظى بقبول كبير انطلاقا من هذه القيم المشتركة، وأيضا لأنها مألوفة من القدم لدى أبناء الشعب الإماراتى الشقيق، ومعروفة لديه بالاسم والمواصفات، ويحرص الكثير على شرائها واقتنائها.

وعن المنتجات المصرية، أشار الوزير المفوض التجارى بالسفارة المصرية ماهر الشريف، إلى أن تنظيم مثل هذا الحدث يأتى ضمن مبادرات المكتب التجارى بالسفارة المصرية بأبوظبى، التى تهدف إلى الترويج للصادرات المصرية ومنها تنظيم أسبوع لتنشيط مبيعات الإنتاج المصرى والتعريف بها بالسوق الإماراتى، منوها إلى ما تحتله المنتجات المصرية من مكانة داخل السوق الإماراتى حيث تتواجد المنتجات المصرية فى قائمة، أهم خمسة موردين على مستوى العالم للسوق الإماراتى بالنسبة للعديد من المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية للسوق الإماراتى خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2012، نحو 2,7 مليون دولار، ومن الخضر نحو 22,2مليون دولار، ومن الفاكهة نحو 49,9 مليون دولار، ويأتى هذا المهرجان للتركيز على ما يتميز به الإنتاج المصرى من جودة وتنوع فى مجال هذه المنتجات خاصة ما توافر فرص جيدة للمنتج المصرى عند التصدير للسوق الإماراتى فى ضوء ما تمتع به المنتجات المصرية من ميزة تنافسية فى ظل الإعفاء الجمركى بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية.

وقال المستشار الثقافى بالسفارة المصرية الدكتور عادل نويشى إنه سيقام على هامش المهرجان بعض الفعاليات الثقافية مثل فقرات راقصة لفرقة التنورة المصرية وفرقة التحطيب ورقصة الحصان، إضافة إلى عدد من الفقرات الفنية المصرية الأخرى التى تمثل الفن الشعبى والتراث المصرى فى الريف والصعيد.

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