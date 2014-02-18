محمد قماح يخضع لجراحة في رأسه والورم حميد

دخل أمس الاثنين نجم ستار أكاديمي الفنان محمد قماح غرفة العمليات، في معهد مستشفى ناصر للأورام، لإزالة الورم الموجود في رأسه والذي تبين أنه حميد.

وقد تجمع عدد من محبيه أمام المعهد إلا أن الزيارة ممنوعة عنه حالياً، ولم يتم الكشف بعد عن نتيجة عملية استئصال الورم التي رفض قماح أن تكون عن طريق فتح الرأس، وفضّل أن يحاول الأطباء إذابة وتفتيت الورم عن طريق الإشعاع.