كشفت شركة Universal Pictures أنها تقوم بمحادثات مع المخرج الصيني Zhang Yimou لإقناعه في نقل رواية The Parsifal Mosaic للكاتب Robert Ludlum الى الشاشة الكبيرة. يذكر أن Zhang Yimou قدّم لنا مجموعة من الأفلام الناجحة أذكر منها A Woman, a Gun و Noodle Shop و The Flowers of War. أما الكتاب Robert Ludlum فتم اقتباس مجموعة من رواياته الى الشاشة الكبيرة أذكر منها The Osterman Weekend و The Holcroft Covenant و The Bourne Identity.