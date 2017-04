بيروت _ إدي اسطا

تقوم الممثلة Jessica Alba بمحادثات مع شركة Universal Pictures للمشاركة في بطولة فيلم من نوع التشويق بعنوان The Veil سيتولّى إخراجه Phil Joanou ويبدأ تصويره في أبريل المقبل. يذكر أنه من المفترض أن نشاهد الممثلة في أربعة أفلام هذا العام هي Stretch للمخرج Joe Carnahan وفيلم Sin City: A Dame to Kill For للمخرجين Frank Miller و Robert Rodriguez وفيلم How to Make Love Like an Englishman للمخرج Tom Vaughn وفيلم Barely Lethal للمخرج Kyle Newman .