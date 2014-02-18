وفاة الشاعر اللبناني أنسي الحاج

توفي الشاعر والكاتب اللبناني أنسي الحاج عن عمر يناهز الـ 77 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان.

وبعد تدهور الحالة الصحية للشاعر اللبناني أنسي الحاج الذي غاب عن الوعي عقب خروجه من المستشفى قبل أسبوع وتلقيه الرعاية الصحية فى منزله بعد تدهور حالته إثر مرض السرطان توفي اليوم عن عمر يناهز الـ77 عاماً.

ولد الحاج عام 1937، والده الصحافي والمتّرجم لويس الحاج وامه ماري عقل، من قيتولي، قضاء جزّين.

أنسي الحاج الذي يعتبر أحد أعمدة قصيدة النثر والتحديث فى فضاءات اللغة الدلالية واللغوية بدءاً بديوانه الأول "لن" إلى "الرأس المقطوع" مرورًا بـ"ماضى الأيام الآتية"، و"ماذا صنعت بالذهب ماذا فعلت بالوردة"، و"الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع"، و"الوليمة".

ويعتبر الحاج أحد رواد الصحافة الثقافية فى العالم العربي ساهم عام 1957 مع يوسف الخال وأدونيس فى تأسيس مجلة "شعر" وعام 1960 أصدر فى منشوراتها ديوانه الأول "لن"، وهو أول مجموعة قصائد نثر فى اللغة العربية، فضلاً عن تأسيس القسم الثقافى بجريدة النهار اللبنانية، ونصوصه التي تنشر تحت عنوان "خواتم" أنسي الحاج التي تنشر أسبوعياً في جريدة الأخبار.