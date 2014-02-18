حكم نهائي...إيمان البحر درويش نقيبا للموسيقيين

أخيراً وبعد سلسلة من النزاعات في المحاكم والتلاسن على الفضائيات بين مصطفى كامل وإيمان البحر درويش، المتنازعين على مقعد نقيب الموسيقيين، قضت المحكمة الإدارية العليا حكمها بعودة إيمان إلى النقابة لممارسة مهامه كنقيب للموسيقيين، وبطلان الانتخابات التي سبق وأجريت ما يعني انتزاع مصطفى كامل من منصبه.

وقد قرر درويش كما صرّح لـ"سيدتي نت"، الاستعانة بوزارة الداخلية المصرية للحصول على تأشيرة دخول للنقابة للبدء فعلياً بممارسة مهامه، وأكد أنّه سيبت في كل القرارات التي اتخذتها النقابة ببعض أعضائها المبطلة عضويتهم أثناء فترة غيابة.

وأوضح درويش أن كل مجهوده الفترة القادمة سيتلخص في بناء نقابة للموسيقيين قائمة على الفن الحقيقي بعد تطهيرها.

وأنهى درويش كلامه قائلاً:"أنا لم اشك ولو للحظة واحدة في قضاء مصر العادل الذي علت كلمته لتخرس كافة الألسنة".