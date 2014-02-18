بالصور: انهيار داليا البحيري في جنازة طليقها

أقيمت أمس مراسم جنازة فريد المرشدي نجل المنتجة ناهد فريد شوقي، وهو حفيد فريد شوقي وشقيق الفنانة ناهد السباعي من الآم فقط.

داليا البحيري طليقة الراحل ووالدة ابنته الوحيدة "قسمت"، بدت في حالة انهيار وبكاء شديد.

وقد أثار انهيارها استغراب الكثيرين سيّما وأنها انفصلت عن زوجها قبل عام، إلا أن المقربين منها يعرفون تماماً مدة الصداقة التي كانت تربطها به بعد وقوع الانفصال، كما أنّه والد ابنتها التي قدر لها الله أن تكون يتيمة الأب وهي لم تتم بعد عامها الخامس، والذي كانت ستطفىء شموعه أمس إلا أن والدها توفي قبل عيدها بيوم واحد.

وقد رفضت داليا التسجيل مع أي من القنوات الفضائية، وغادرت بسيارتها هرباً من وسائل الإعلام التي طاردتها إلى أن غادرت الجنازة.

لم تحضر سوسن بدر الزوجة الأولى لفريد المرشدي، وكان عدم حضورها متوقعاً، وقد تسبب حادث الوفاة في عودة المياه إلى مجاريها بين ناهد فريد شوقي وشقيقتها رانيا، بعد خلاف استمر سنوات بسبب مشاكل مادية بين ناهد ومصطفى فهمي الزوج السابق لرانيا، حيث دعمت رانيا موقف زوجها ضد شقيقتها.